В Греции рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони рассказала о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Она сообщила, что «в настоящее время вакцинируются более 100 тыс. граждан в день, а количество сделанных прививок уже превысило 3,64 млн».

«В настоящее время страна находится на десятом месте в ЕС по проценту ежедневных прививок от общей численности населения, а также с точки зрения доли полностью вакцинированных, которая позволяет нашей стране превзойти средний показатель по Европе», — цитирует ТАСС Пелони.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ускорении вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.