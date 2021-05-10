В Греции рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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Официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони рассказала о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Греции рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Она сообщила, что «в настоящее время вакцинируются более 100 тыс. граждан в день, а количество сделанных прививок уже превысило 3,64 млн».

«В настоящее время страна находится на десятом месте в ЕС по проценту ежедневных прививок от общей численности населения, а также с точки зрения доли полностью вакцинированных, которая позволяет нашей стране превзойти средний показатель по Европе», — цитирует ТАСС Пелони.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ускорении вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

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