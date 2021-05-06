Макрон заявил об ускорении вакцинации населения от COVID-19 во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ускорении вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Макрон заявил об ускорении вакцинации населения от COVID-19 во Франции
  • Reuters

Об этом он сказал, посещая новый крупный центр по вакцинации.

«Кампания по вакцинации продолжается во Франции ускоренными темпами. И мы хотим ещё более ускорить её ход. Уже вакцинированы более 16 млн человек, при этом в группе старше 75 лет первую дозу вакцины получили около 75% этой группы населения. Также более 63% в группе старше 60 лет сделали первую прививку», — цитирует его ТАСС.

Макрон добавил, что к настоящему моменту во Франции были вакцинированы почти все постояльцы домов престарелых.

Ранее сообщалось, что во Франции выявили случай заболевания индийским штаммом коронавируса.

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