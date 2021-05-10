В Китае сделали уже более 320 млн прививок от коронавируса

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что в стране сделали уже более 324 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.

«По состоянию на 9 мая в 31 регионе Китая сообщили об использовании 324 млн 307 тыс. прививок от COVID-19», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В заявлении не уточняется, сколько именно человек получили одну или две дозы вакцины, а также какое количество граждан страны было привито тем или иным препаратом.

В апреле Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.