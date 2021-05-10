Вынесение приговора россиянину Крючкову перенесли на две недели

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Вынесение приговора россиянину Егору Крючкову, который признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla перенесено на 24 мая.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что о переносе попросила защита Крючкова.

5 сентября 2020 года Егору Крючкову было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления. 

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