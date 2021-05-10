Вынесение приговора россиянину Крючкову перенесли на две недели

Вынесение приговора россиянину Егору Крючкову, который признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla перенесено на 24 мая.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что о переносе попросила защита Крючкова. 5 сентября 2020 года Егору Крючкову было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления.