Вынесение приговора россиянину Крючкову перенесли на две недели
Вынесение приговора россиянину Егору Крючкову, который признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla перенесено на 24 мая.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что о переносе попросила защита Крючкова.
5 сентября 2020 года Егору Крючкову было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления.
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