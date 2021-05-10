Израиль атаковал военные посты ХАМАС в ответ на запуск ракет
«Танки израильской армии только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
🛑 Hamas targets Israeli civilians.— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021
🛑 We target terror.
In response to the explosive arson balloons & 4 rockets fired from Gaza at Israel yesterday, IDF tanks just struck Hamas terror targets in Gaza.
Отмечается, что атака проведена в ответ на пуск воздушных шаров со взрывчаткой и четырёх ракет по Израилю из сектора Газа.
Ранее две ракеты были выпущены в сторону территории Израиля из сектора Газа.