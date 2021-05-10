Израиль атаковал военные посты ХАМАС в ответ на запуск ракет

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Израильские танки нанесли удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет.

«Танки израильской армии только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

Отмечается, что атака проведена в ответ на пуск воздушных шаров со взрывчаткой и четырёх ракет по Израилю из сектора Газа.

Ранее две ракеты были выпущены в сторону территории Израиля из сектора Газа.

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