Израиль атаковал военные посты ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильские танки нанесли удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет.

«Танки израильской армии только что нанесли удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

🛑 Hamas targets Israeli civilians.

🛑 We target terror.



In response to the explosive arson balloons & 4 rockets fired from Gaza at Israel yesterday, IDF tanks just struck Hamas terror targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Отмечается, что атака проведена в ответ на пуск воздушных шаров со взрывчаткой и четырёх ракет по Израилю из сектора Газа.

Ранее две ракеты были выпущены в сторону территории Израиля из сектора Газа.