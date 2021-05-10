В Израиле заявили о запущенных из сектора Газа ракетах

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Две ракеты были выпущены в сторону территории Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

«Террористы в Газе только что выпустили две ракеты в сторону Израиля», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечается, что ракеты взорвались на территории Газы, подвергнув опасности палестинское мирное население.

Ранее МИД Иордании выразил протест Израилю из-за столкновений в Восточном Иерусалиме, в ходе которых пострадали по меньшей мере 300 человек.

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