В Израиле заявили о запущенных из сектора Газа ракетах

Две ракеты были выпущены в сторону территории Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии.

«Террористы в Газе только что выпустили две ракеты в сторону Израиля», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Terrorists in Gaza just fired 2 rockets toward Israel. The rockets exploded inside Gaza, endangering Palestinian civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) May 9, 2021

Отмечается, что ракеты взорвались на территории Газы, подвергнув опасности палестинское мирное население.

Ранее МИД Иордании выразил протест Израилю из-за столкновений в Восточном Иерусалиме, в ходе которых пострадали по меньшей мере 300 человек.