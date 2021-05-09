Иордания заявила протест Израилю из-за ситуации в Восточном Иерусалиме

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МИД Иордании выразил протест Израилю из-за столкновений в Восточном Иерусалиме, в ходе которых пострадали по меньшей мере 300 человек.
Иордания заявила протест Израилю из-за ситуации в Восточном Иерусалиме
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

«В МИД Израиля направлена официальная нота протеста со стороны иорданского правительства в связи с попытками израильских властей принудительно выселить жителей района Шейх-Джаррах из их домов», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В Иордании предостерегли Израиль от дальнейшего насилия.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек.

МИД России выразил обеспокоенность в связи с ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме и призвал все стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации насилия.

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