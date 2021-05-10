РИА Новости: 16 человек погибли при подрыве автобуса в Афганистане

В провинции Забуль на юге Афганистана на придорожной мине подорвался автобус, не менее 16 человек погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что взрыв произошёл в округе Шахр-э-Сафа. Также сообщается, что несколько человек пострадали. Ранее афганский телеканал TOLOnews проинформировал о гибели 63 человек в результате серии взрывов около женской школы в Кабуле.