Режиссёр Кустурица поздравил сербов и россиян с Днём Победы

Режиссёр Эмир Кустурица поздравил сербов и россиян с Днём Победы в ходе выступления на площади Республики в Белграде.

«Хочу поздравить вас с Днём Победы, днём, который мы долго не праздновали. И я надеюсь, что это мероприятие в будущем будет проходить каждый год и мы вместе с русскими братьями будем праздновать День Победы», — цитирует ТАСС Кустурицу.

По его словам, сейчас в мире фашисты превращены в антифашистов, а антифашистов часто называют по-иному.

Он напомнил, что нацизм был сломлен в России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днём Победы на русском языке.