Режиссёр Кустурица поздравил сербов и россиян с Днём Победы

Короткая ссылка
Режиссёр Эмир Кустурица поздравил сербов и россиян с Днём Победы в ходе выступления на площади Республики в Белграде.

«Хочу поздравить вас с Днём Победы, днём, который мы долго не праздновали. И я надеюсь, что это мероприятие в будущем будет проходить каждый год и мы вместе с русскими братьями будем праздновать День Победы», — цитирует ТАСС Кустурицу.

По его словам, сейчас в мире фашисты превращены в антифашистов, а антифашистов часто называют по-иному.

Он напомнил, что нацизм был сломлен в России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днём Победы на русском языке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить