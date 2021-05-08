Террористы совершили 52 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 52 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 52 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 48 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 24 обстрела, в провинции Латакия — 17 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — девять обстрелов», — цитирует РИА Новости Карпова.

Ранее сообщалось, что ЦПВС приложил усилия для прекращения огня и стабилизации обстановки в городе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.