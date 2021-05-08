Число жертв взрывов в Кабуле достигло 25

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Число погибших в результате серии взрывов в Кабуле достигло 25, пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на власти Афганистана.
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 25
  • Reuters

По словам пресс-секретаря МВД Тарика Арьяна, на место взрыва около школы сразу после атаки прибыли автомобили скорой помощи.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник, число погибших детей может достигать 27.

Представительство Евросоюза в республике осудило атаку, отметив, что нападение на учащихся женской школы — это «нападение на будущее Афганистана».

Ранее телеканал TOLO сообщил, что по меньшей мере 15 человек погибли и 20 получили ранения в результате серии взрывов в Кабуле. В частности, атака произошла около школы, когда ученики покидали здание.

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