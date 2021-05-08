Глава МИД ФРГ поблагодарил всех, кто помог освободить мир от фашизма
- Reuters
«В День освобождения мы благодарны всем, кто рисковал своей жизнью и жертвовал миллионы раз, чтобы освободить мир от фашизма. К сожалению, даже сегодня идея фашизма не искоренена полностью. Мы должны вместе отстаивать демократию и свободу каждый день», — написал германский министр в Twitter.
В мае 2020 года Хайко Маас в статье для журнала Der Spiegel констатировал, что национал-социалистический режим Третьего рейха был единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.