Глава МИД ФРГ поблагодарил всех, кто помог освободить мир от фашизма

Глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе поблагодарил всех, кто «рисковал своей жизнью и жертвовал миллионы раз» ради освобождения мира от фашизма. Он подчеркнул, что фашистские идеи даже в настоящее время не искоренены полностью.

«В День освобождения мы благодарны всем, кто рисковал своей жизнью и жертвовал миллионы раз, чтобы освободить мир от фашизма. К сожалению, даже сегодня идея фашизма не искоренена полностью. Мы должны вместе отстаивать демократию и свободу каждый день», — написал германский министр в Twitter.

В мае 2020 года Хайко Маас в статье для журнала Der Spiegel констатировал, что национал-социалистический режим Третьего рейха был единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.