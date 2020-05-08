Глава МИД ФРГ назвал единственного виновника Второй мировой войны

Национал-социалистический режим Третьего рейха был единственным виновником в развязывании Второй мировой войны, заявили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Der Spiegel.

Как отмечается в материале, постоянно предпринимаемая в последнее время попытка «бесстыдным образом переписать историю» требует от Берлина ясной позиции.

«С учётом непреложных исторических фактов в этом не должно быть необходимости: только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», — говорится в публикации.

По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Гитлера.

Авторы статьи указали, что приписывать другим народам роль преступника несправедливо по отношению к жертвам, и предостерегли от «превращения истории в инструмент, раскалывающий Европу».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке войны. Он подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за её начало.