Глава МИД ФРГ назвал единственного виновника Второй мировой войны

Короткая ссылка
Национал-социалистический режим Третьего рейха был единственным виновником в развязывании Второй мировой войны, заявили министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Der Spiegel.
Глава МИД ФРГ назвал единственного виновника Второй мировой войны
  • © Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

Как отмечается в материале, постоянно предпринимаемая в последнее время попытка «бесстыдным образом переписать историю» требует от Берлина ясной позиции.

«С учётом непреложных исторических фактов в этом не должно быть необходимости: только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», — говорится в публикации.

По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Гитлера.

Авторы статьи указали, что приписывать другим народам роль преступника несправедливо по отношению к жертвам, и предостерегли от «превращения истории в инструмент, раскалывающий Европу».

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке войны. Он подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за её начало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить