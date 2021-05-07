Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 42 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», из них в провинции Идлиб — 26 обстрелов, в провинции Латакия — восемь обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов», — цитирует РИА Новости Карпова.
Ранее сообщалось, что ЦПВС приложил усилия для прекращения огня и стабилизации обстановки в городе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.