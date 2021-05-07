Байден высказался по поводу готовящейся встречи с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится.

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что считает, что соответствующие переговоры пройдут в июне.

Ранее в Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.