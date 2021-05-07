Лавров рассказал о приёмах «диктата» стран Запада в международных делах
- РИА Новости
Российский министр отметил, что ограничительные меры создаются с целью «наказать неугодные режимы» или бороться с конкурентами.
«В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению (коронавирусной. — RT) инфекции», — сказал он на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона призывает все государства мира отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран и следовать принципам Устава ООН.