Лавров рассказал о приёмах «диктата» стран Запада в международных делах

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Введение односторонних санкций без каких-либо правовых оснований является разновидностью диктата, который применяют страны Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал о приёмах «диктата» стран Запада в международных делах
  • РИА Новости

Российский министр отметил, что ограничительные меры создаются с целью «наказать неугодные режимы» или бороться с конкурентами.

«В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению (коронавирусной. — RT) инфекции», — сказал он на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона призывает все государства мира отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран и следовать принципам Устава ООН.

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