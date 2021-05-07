ВОЗ внесла вакцину Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ внесла китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования.

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гебрейесус в ходе брифинга назвал сумму, которая потребуется в 2022 году для обеспечения вакцинации от коронавирусной инфекции большей части взрослого населения в мире.