ВОЗ внесла вакцину Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ внесла китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования.
ВОЗ внесла вакцину Sinopharm в список рекомендуемых для экстренного использования
  • Reuters

«Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гебрейесус в ходе брифинга назвал сумму, которая потребуется в 2022 году для обеспечения вакцинации от коронавирусной инфекции большей части взрослого населения в мире.

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