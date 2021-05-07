Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить новую холодную войну
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего... Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны», — заявил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США.