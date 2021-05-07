Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить новую холодную войну

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ведущие мировые державы должны любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне.
Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить новую холодную войну
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего... Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны», — заявил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить