Генсек ООН призвал любой ценой предотвратить новую холодную войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ведущие мировые державы должны любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего... Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны», — заявил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США.