Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США

Российско-американские отношения за последние годы вернулись в эпоху холодной войны, санкции и конфликтное противоборство ведут к перманентной нестабильности в мире. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны», — говорится в статье Медведева для РИА Новости.

По его словам, санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — всё это «ввергает мир в состояние перманентной нестабильности».

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была «в состоянии догоняющей Соединённые Штаты по уровню угроз оппоненту».

21 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве.

Ранее МИД России также опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».





