Focus: «Посейдон» и «Циркон» сохранят России статус сверхдержавы

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Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон» сделают для России возможным сохранение статуса сверхдержавы, заявил эксперт Focus Томас Егер.
Focus: «Посейдон» и «Циркон» сохранят России статус сверхдержавы
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По его словам, российскому статусу сверхдержавы угрожают создание США космических сил и планы КНР по постройке космической станции.

Отмечается, что в связи с этим Россия совершенствует «потенциал стратегического устрашения».

«Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики», — добавил эксперт.

Егер также уточнил, что «Посейдон» и «Циркон» позволят России обеспечить своё влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.

Ранее командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить их.

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