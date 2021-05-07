В Госдепе опровергли данные о возможности разморозки активов Ирана

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США не намерены размораживать находящиеся под санкциями активы Ирана в качестве одностороннего жеста, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
В Госдепе опровергли данные о возможности разморозки активов Ирана
  • Reuters

«Сообщения, согласно которым мы рассматриваем размораживание иранских активов в качестве одностороннего жеста для Тегерана, не соответствуют действительности…» — написал Прайс в Twitter.

Он подчеркнул, что любой значимый шаг США должен быть частью процесса, в котором участвуют обе стороны.

Ранее появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность практически полностью отменить некоторые из наиболее жёстких санкций против Ирана, чтобы исламская республика вернулась к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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