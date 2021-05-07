Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии

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Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в отношении Сирии. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
  • Reuters

«Я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с действиями правительства Сирии», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что режим ЧС, связанный с Сирией, был объявлен 11 мая 2004 года.

Как уточняет РИА Новости, продление режима ЧС позволяет США продолжать блокирование имущества и активов ряда лиц, связанных с правительством Сирии, и запрещать экспорт в эту страну определённых товаров.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что позиция США по отношению к президенту Сирии Башару Асаду не изменилась: Вашингтон считает его ответственным за «убийства собственного народа» и «безразборное насилие».

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