Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО.

«США никогда не говорили о том, что они против вступления Украины в НАТО. Это продолжение всё той же риторики: да, США поддерживают стремление Украины в НАТО, но нужно выполнить определённые требования. Они достаточно расплывчатые, их можно выполнять вечно, но главное, чтобы у Украины был стимул тянуться», — отметил политолог.

По его словам, для НАТО «лишняя ответственность ни к чему».

«Это пожелание со стороны американской администрации в прежнем духе, ни к чему не обязывающее США. Но в Киеве могут отчитаться перед той частью населения, которая за это выступает, что мы заслужили знаки внимания со стороны США и мы движемся в правильном направлении», — заключил Дудчак.

Ранее в Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что «администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства».