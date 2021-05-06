В Госдепе прокомментировали ситуацию с СВПД

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Высокопоставленный представитель Госдепартамента прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Госдепе прокомментировали ситуацию с СВПД
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, оценивая возможность возвращения сторон к выполнению пунктов СВПД, он заявил, что «если Иран примет политическое решение, то это может быть сделано сравнительно быстро».

«Но мы не знаем, готовы ли они к этому сейчас», — сообщил американский чиновник.

Также, по его словам, последние три раунда переговоров по СВПД в Вене «помогли (сторонам) выкристаллизовать позиции».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.

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