Захарова оценила заявление Зеленского о «вездесущих русских»
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Соответствующий пост она опубликовала в своём Facebook.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», — отметила она.
Таким образом представитель МИД России отреагировала на диалог Зеленского и журналистки на пресс-конференции после переговоров украинского лидера с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Отмечается, что журналистка сказала Зеленскому, что у неё есть русский перевод, когда тот спросил, слышит ли она его.
«Русский перевод? Они здесь! Они везде!» — отметил глава Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с Блинкеном поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины.