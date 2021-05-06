Захарова оценила заявление Зеленского о «вездесущих русских»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских».
Захарова оценила заявление Зеленского о «вездесущих русских»
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Соответствующий пост она опубликовала в своём Facebook.

«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», — отметила она.

Таким образом представитель МИД России отреагировала на диалог Зеленского и журналистки на пресс-конференции после переговоров украинского лидера с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Отмечается, что журналистка сказала Зеленскому, что у неё есть русский перевод, когда тот спросил, слышит ли она его.

«Русский перевод? Они здесь! Они везде!» — отметил глава Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с Блинкеном поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины.

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