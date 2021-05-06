Глава МИД Украины прокомментировал возможную встречу Путина и Байдена

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не идёт вразрез с интересами Киева. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.

«Я понимаю тех, кто обеспокоен (по поводу саммита. — RT) из-за отсутствия информации, теорий заговора, врожденного страха предательства», — заявил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что оценивает возможную встречу Путина и Байдена с дипломатической точки зрения.

«Я не вижу чего-либо, что идёт вразрез с интересами Украины, по крайней мере на данном этапе», — добавил министр.

Ранее в Кремле отметили, что встреча президентов может пройти в июне, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия решения по поводу саммита.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.