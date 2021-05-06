CNN: Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции
- globallookpress.com
Об этом информирует CNN со ссылкой на официального представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.
Как уточняется, глава британского правительства Борис Джонсон обсудил с властями Джерси возможность блокады острова со стороны Франции.
Он также отметил необходимость деэскалации напряжённости между Парижем и администрацией Джерси.
Как сообщали ранее СМИ, министр по морским делам Франции Анник Жирарден заявила о возможном отключении подачи электроэнергии на Джерси. Она подчеркнула, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о брексите.