CNN: Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции

Короткая ссылка
Великобритания направит два патрульных корабля к острову Джерси, который находится в проливе Ла-Манш, после угроз Франции отключить электроснабжение в знак протеста против изменений условий вылова рыбы.
CNN: Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции
  • globallookpress.com

Об этом информирует CNN со ссылкой на официального представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.

Как уточняется, глава британского правительства Борис Джонсон обсудил с властями Джерси возможность блокады острова со стороны Франции.

Он также отметил необходимость деэскалации напряжённости между Парижем и администрацией Джерси. 

Как сообщали ранее СМИ, министр по морским делам Франции Анник Жирарден заявила о возможном отключении подачи электроэнергии на Джерси. Она подчеркнула, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о брексите. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить