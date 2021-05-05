Богданов провёл встречу с послом Израиля в Москве

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви провели встречу.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы «состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым проблемам региона Ближний Восток с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования».

«Обсуждался также комплекс вопросов дальнейшего укрепления дружественных российско-израильских отношений. В частности, в преддверии праздничного как для России, так и для Израиля Дня Победы рассмотрены задачи двустороннего взаимодействия на различных международных площадках в целях противодействия героизации нацизма и искажения итогов Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

В марте замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля Иегошуа Заркой.