Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля Иегошуа Заркой.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялось углубленное обсуждение тематики контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ».

«Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрены также отдельные аспекты экспортноконтрольной проблематики», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия считает возможной выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.