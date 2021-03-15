Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля

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Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля Иегошуа Заркой.
Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялось углубленное обсуждение тематики контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ».

«Особое внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рассмотрены также отдельные аспекты экспортноконтрольной проблематики», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия считает возможной выработку синхронных шагов для Ирана и США по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме.

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