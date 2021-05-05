В Чехии заявили, что в России были готовы к обвинениям во взрывах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что в России знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбетице и заранее готовились к обвинениям.

Как передаёт РИА Новости, Бероун отметил, что «пророссийская кампания», ставящая под сомнение чешскую версию событий, начала распространяться в киберпространстве ещё до того, как чешские власти сообщили об этом инциденте 17 апреля на телевидении.

По его словам, в Праге видят «повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искажённых интерпретаций фактов».

«Это было видно даже заблаговременно, ещё до того, как проинформировали общественность об этом инциденте. Так что россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию», — заявил Бероун в беседе с изданием Hospodářské noviny.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «шизофренией чистой воды» заявления чешских официальных лиц о причинах взрывов во Врбетице и последовавшие обвинения президента страны Милоша Земана в госизмене, из-за того что он предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счетов версию о неосторожном обращении с оружием.

В Кремле категорически отвергают выводы Чехии о якобы причастности Москвы к взрывам.