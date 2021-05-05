В Берлине открылась выставка советского фотокорреспондента Евгения Халдея

В Русском доме в Берлине открылась выставка снимков советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, который вёл репортажную съёмку на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, на выставке, которая получила название «Суд народов», представлены около 40 работ советского фотографа.

Кроме того, среди экспонатов показаны снимки, сделанные корреспондентом Николаем Петровым.

В Русский дом также были приглашены проживающие в ФРГ ветераны. В честь приближающегося Дня Победы им были вручены поздравительные письма от президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало расписание мероприятий к 76-й годовщине Победы.