В Берлине открылась выставка советского фотокорреспондента Евгения Халдея

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В Русском доме в Берлине открылась выставка снимков советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, который вёл репортажную съёмку на протяжении всей Великой Отечественной войны.
В Берлине открылась выставка советского фотокорреспондента Евгения Халдея
  • © Евгений Халдей

Как сообщает ТАСС, на выставке, которая получила название «Суд народов», представлены около 40 работ советского фотографа.

Кроме того, среди экспонатов показаны снимки, сделанные корреспондентом Николаем Петровым. 

В Русский дом также были приглашены проживающие в ФРГ ветераны. В честь приближающегося Дня Победы им были вручены поздравительные письма от президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало расписание мероприятий к 76-й годовщине Победы.

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