В Берлине открылась выставка советского фотокорреспондента Евгения Халдея
- © Евгений Халдей
Как сообщает ТАСС, на выставке, которая получила название «Суд народов», представлены около 40 работ советского фотографа.
Кроме того, среди экспонатов показаны снимки, сделанные корреспондентом Николаем Петровым.
В Русский дом также были приглашены проживающие в ФРГ ветераны. В честь приближающегося Дня Победы им были вручены поздравительные письма от президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало расписание мероприятий к 76-й годовщине Победы.