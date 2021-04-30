Минобороны опубликовало расписание мероприятий к 76-й годовщине Победы

Минобороны России опубликовало на своём официальном сайте информацию о проведении в городах России праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В разделе представлена информация о военных парадах в городах России, а также о времени и местах проведения праздничных салютов и фейерверков в часть Победы в Великой Отечественной войне.

Также на сайте размещена инфографика, дающая представление о численности личного состава и техники на военных парадах в честь Победы, которые состоятся 9 мая в 20 городах России.

Артиллерийские салюты и праздничные фейерверки увидят жители Калининграда, Новосибирска, Севастополя, Мурманска, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Волгограда и 12-ти других городов.

Всего в военных парадах в городах страны примут участие более 60 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 1,8 тысяч единиц современной и исторической гусеничной и автомобильной военной техники, а также около 300 самолетов и вертолетов.

Ранее музей обороны Севастополя рассказал о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы.