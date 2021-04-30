В Севастополе рассказали о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы

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Музей обороны Севастополя рассказал о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы.
В Севастополе рассказали о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы
  • © Севастопольский военно-исторический музей-заповедник

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

7 мая состоятся военно-исторические реконструкции эпизодов боевых действий «Героическая оборона Севастополя» и «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Также запланирован митинг памяти и церемония выноса боевых знамён и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы в рамках акции «Знамёна Славы».

На 9 мая запланировано возложение венков к Вечному огню и Обелиску Славы. Также пройдёт выставка объединения молодых художников в рамках проекта «Мирное время». Программа включает и мастер-классы.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация и пехота ЦВО провели совместную тренировку перед парадом Победы.

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