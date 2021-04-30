В Севастополе рассказали о программе мероприятий на Сапун-горе в честь Дня Победы
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
7 мая состоятся военно-исторические реконструкции эпизодов боевых действий «Героическая оборона Севастополя» и «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».
Также запланирован митинг памяти и церемония выноса боевых знамён и военно-морских флагов у Вечного огня и Обелиска Славы в рамках акции «Знамёна Славы».
На 9 мая запланировано возложение венков к Вечному огню и Обелиску Славы. Также пройдёт выставка объединения молодых художников в рамках проекта «Мирное время». Программа включает и мастер-классы.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация и пехота ЦВО провели совместную тренировку перед парадом Победы.