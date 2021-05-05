Глава МИД Палестины привёз Путину письмо от Аббаса

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Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым передал письмо палестинского лидера Махмуда Аббаса президенту России Владимиру Путину.
Глава МИД Палестины привёз Путину письмо от Аббаса
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Я сегодня привёз письмо от президента Палестины Махмуда Аббаса, направленное президенту России Владимиру Путину. В нём президент выражает свою благодарность за предоставление вакцины, а также затрагивает темы взаимных интересов касательно Ближневосточного региона, в частности ситуацию в Палестине и обстановку в целом», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию.

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