Глава МИД Палестины привёз Путину письмо от Аббаса
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«Я сегодня привёз письмо от президента Палестины Махмуда Аббаса, направленное президенту России Владимиру Путину. В нём президент выражает свою благодарность за предоставление вакцины, а также затрагивает темы взаимных интересов касательно Ближневосточного региона, в частности ситуацию в Палестине и обстановку в целом», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что Москва готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию.