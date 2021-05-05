Лавров заявил о наличии у России идей по ближневосточному урегулированию

Москва готова поделиться своими идеями по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

«Мы озабочены отсутствием перспективных договорённостей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры. Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи», — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, сегодняшние контакты с аль-Малики имеют особое значение для российской стороны.

Ранее Лавров прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.