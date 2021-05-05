Лавров заявил о наличии у России идей по ближневосточному урегулированию
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«Мы озабочены отсутствием перспективных договорённостей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры. Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи», — цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, сегодняшние контакты с аль-Малики имеют особое значение для российской стороны.
Ранее Лавров прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.