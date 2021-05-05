Президент Болгарии намерен распустить парламент на следующей неделе

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе распустит парламент и назначит проведение повторных парламентских выборов на 11 июля.
Президент Болгарии намерен распустить парламент на следующей неделе
  • Reuters

«На следующей неделе я распущу народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом, досрочное голосование за новый состав народного собрания пройдёт через несколько месяцев после предыдущих парламентских выборов

Победившая тогда партия власти «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) получила мандаты президента на формирование правительства, но не сумела их реализовать. Затем от формирования правительства отказалась партия «Есть такой народ».

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