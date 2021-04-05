Правящая партия Болгарии лидирует на выборах в парламент

Партия власти «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) набирает 23,66% и лидирует на парламентских выборах.

Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 6,7% голосов.

Согласно ЦИК, у новой партии «Есть такой народ» — 17,15%, Болгарская социалистическая партия (БСП) на третьем месте с 16,51%.



У партии «Демократическая Болгария» — 10,6%, Движение за права и свободы также получило 10,6%, «Поднимайся! Мафию долой!» — 4,59%.

У партии ВМРО (Болгарское национальное движение) пока 3,32%, и ей не удаётся преодолеть избирательный барьер.

Ранее сообщалось, что в Болгарии завершилось голосование на парламентских выборах. В 20:00 в стране закрылось около 12 тыс. избирательных участков и избиркомы приступили к подсчёту голосов.