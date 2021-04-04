В Болгарии завершилось голосование на парламентских выборах. В 20:00 в стране закрылись около 12 тыс. избирательных участков и избиркомы приступили к подсчёту голосов.

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает Центральная избирательная комиссия страны, активность избирателей к 17:00 достигла 40,18%, в голосовании приняли участие более 2,6 млн человек.

В ЦИК также отметили, что было принято решение оштрафовать два интернет-издания, которые на своих страницах в течение дня в нарушение закона публиковали данные экзитполов.

4 апреля в Болгарии проходят парламентские выборы, в которых участвуют 22 партии и восемь коалиций.

На 240 депутатских кресел претендуют 6895 кандидатов.