Kyodo: глава МИД Японии призвал G7 выработать единый подход к России

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на заседании глав внешнеполитических ведомств G7 заявил, что страны — участницы группы должны выработать «совместный подход» в отношении России. Об этом сообщили источники Kyodo.
Kyodo: глава МИД Японии призвал G7 выработать единый подход к России
  • © Reuters

Как передаёт ТАСС со ссылкой на агентство, Мотэги выразил обеспокоенность по поводу попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

В свою очередь, телеканал NHK передаёт, что дипломат заявил о важности усиления сотрудничества G7 и АСЕАН для реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Министры собрались в Лондоне на первое за два года очное пленарное заседание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва хочет развивать отношения с Токио, однако будет делать это только в соответствии с основным российским законом.

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