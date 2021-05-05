Нетаньяху лишился права формировать израильское правительство

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Истёк срок действия мандата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на формирование правительства.
Нетаньяху лишился права формировать израильское правительство
  • Reuters

«Из-за отказа (Нетаньяху — RT) сформировать правое правительство, что, безусловно, привело бы к формированию правительства с присоединением других членов кнессета, премьер-министр Нетаньяху возвращает мандат президенту», — сообщает в своём Twitter-аккаунте израильская партия «Ликуд».

Срок действия мандата премьер-министра на формирование правительства закончился.

Ранее с израильским премьером провёл переговоры президент США Джо Байден.

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