Нетаньяху лишился права формировать израильское правительство
- Reuters
«Из-за отказа (Нетаньяху — RT) сформировать правое правительство, что, безусловно, привело бы к формированию правительства с присоединением других членов кнессета, премьер-министр Нетаньяху возвращает мандат президенту», — сообщает в своём Twitter-аккаунте израильская партия «Ликуд».
Срок действия мандата премьер-министра на формирование правительства закончился.
Ранее с израильским премьером провёл переговоры президент США Джо Байден.