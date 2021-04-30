Байден провёл переговоры с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента на горе Мерон. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я провёл разговор с премьер-министром Нетаньяху, чтобы от имени всех американцев выразить глубокие соболезнования нашим друзьям в Израиле… Я дал указания своей команде предложить нашу помощь правительству и народу Израиля в ликвидации последствий бедствия и лечения раненых», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей во время религиозного праздника.