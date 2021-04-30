Байден провёл переговоры с Нетаньяху

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента на горе Мерон. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Байден провёл переговоры с Нетаньяху
  • Reuters

«Сегодня я провёл разговор с премьер-министром Нетаньяху, чтобы от имени всех американцев выразить глубокие соболезнования нашим друзьям в Израиле… Я дал указания своей команде предложить нашу помощь правительству и народу Израиля в ликвидации последствий бедствия и лечения раненых», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей во время религиозного праздника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить