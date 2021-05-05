В Пентагоне обвинили Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
- AFP
«Российские силы хотя и соблюдали в целом договорённости об избегании конфликта с силами коалиции, продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности», — цитирует РИА Новости часть доклада.
В нём также говорится, что «силы режима и их союзники, связанные с Россией и Ираном, пытались ограничить движения сил коалиции».
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен сохранять присутствие в Сирии.