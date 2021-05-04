В ЕС приступили к оценке китайской вакцины от коронавируса Vero Cell

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало изучение по процедуре постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса Vero Cell. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Комитет EMA по лекарствам для человека начал процесс rolling review по вакцине от COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, разработанной Sinovac Life Sciences», — говорится в сообщении.

10 апреля сообщалось, что Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

В настоящее время централизованно по всему Евросоюзу разрешено применять четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.