В ЕС приступили к оценке китайской вакцины от коронавируса Vero Cell

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало изучение по процедуре постепенной экспертизы (rolling review) китайской вакцины от коронавируса Vero Cell. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В ЕС приступили к оценке китайской вакцины от коронавируса Vero Cell
  • Reuters

«Комитет EMA по лекарствам для человека начал процесс rolling review по вакцине от COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, разработанной Sinovac Life Sciences», — говорится в сообщении.

10 апреля сообщалось, что Китай одобрил для клинических испытаний шестую собственную вакцину от коронавирусной инфекции и третий препарат, разработанный национальной фармацевтической компанией Sinopharm.

В настоящее время централизованно по всему Евросоюзу разрешено применять четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 

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