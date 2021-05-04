Посольство назвало число находящихся в Непале россиян

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В Непале в настоящее время, по официальным данным, находятся 486 россиян, которые в ближайшие дни покинут страну в связи с решением властей приостановить международное авиасообщение, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Катманду Михаил Сковородников.
Посольство назвало число находящихся в Непале россиян
  • © РИА Новости / Сунил Прадхан

«Людей, которые здесь официально, по данным миграционного департамента, въехали и не выехали, было 486 человек — наших граждан России. Сегодня и завтра люди будут улетать», — цитирует его РИА Новости.

Посольство оказывает гражданам необходимое содействие.

Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Посольство призвало россиян оперативно покинуть страну. 

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