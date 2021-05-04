Посольство назвало число находящихся в Непале россиян
- © РИА Новости / Сунил Прадхан
«Людей, которые здесь официально, по данным миграционного департамента, въехали и не выехали, было 486 человек — наших граждан России. Сегодня и завтра люди будут улетать», — цитирует его РИА Новости.
Посольство оказывает гражданам необходимое содействие.
Непал с 6 мая приостанавливает международное авиасообщение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Посольство призвало россиян оперативно покинуть страну.