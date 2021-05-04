Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 23

Короткая ссылка
Число погибших в результате обрушения метромоста в районе станции «Оливос» на юго-востоке Мехико возросло до 23, ещё 65 пострадавших госпитализированы.
Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 23
  • Reuters

Ранее сообщалось о 20 погибших и 49 госпитализированных.

Среди погибших есть несовершеннолетние.

4 мая в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом. Сообщалось о 70 пострадавших в результате ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить