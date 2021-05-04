Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 23
- Reuters
Aumenta a 23 muertos saldo del accidente del metro Olivos de la Línea 12 de STC Metro https://t.co/gGDqiC4dFMpic.twitter.com/Xf7T8VAZIJ— El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2021
Ранее сообщалось о 20 погибших и 49 госпитализированных.
Среди погибших есть несовершеннолетние.
4 мая в районе станции «Оливос» (на 12-й линии метро) в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом. Сообщалось о 70 пострадавших в результате ЧП.