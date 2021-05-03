США призвали власти Украины расследовать убийства журналистов

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Пресс-атташе посольства США на Украине Дэниел Лангенкемп заявил, что США осуждают насилие в отношении работников СМИ и призывают власти Украины расследовать убийства и преследования журналистов.
США призвали власти Украины расследовать убийства журналистов
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«Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединённые Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации. Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы», — приводит ТАСС заявление пресс-атташе.

Он отметил важную роль журналистов в формировании общественного мнения. 

Ранее сообщалось, что командующий Силами специальных операций украинских вооружённых сил генерал-майор Григорий Галаган и его американский коллега Дэвид Табор обсудили текущую ситуацию в Донбассе.

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