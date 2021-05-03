Генералы Украины и США обсудили ситуацию в Донбассе

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Командующий Силами специальных операций украинских Вооружённых сил генерал-майор Григорий Галаган и его американский коллега Дэвид Табор обсудили текущую ситуацию в Донбассе.
Генералы Украины и США обсудили ситуацию в Донбассе
  • © Sergii Kharchenko/NurPhoto/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба украинского генштаба.

«Командующий Силами специальных операций Вооружённых сил Украины генерал-майор Григорий Галаган встретился со своим американским коллегой — командующим cилами специальных операций Вооружённых сил США в Европе генерал-майором Дэвидом Табором», — говорится в сообщении.

Табор находится с визитом на Украине.

Кроме ситуации в Донбассе, стороны обсудили развитие Сил специальных операций на Украине. Американский генерал заявил о поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Ранее в Госдепе анонсировали визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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