Генералы Украины и США обсудили ситуацию в Донбассе
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Об этом информирует пресс-служба украинского генштаба.
«Командующий Силами специальных операций Вооружённых сил Украины генерал-майор Григорий Галаган встретился со своим американским коллегой — командующим cилами специальных операций Вооружённых сил США в Европе генерал-майором Дэвидом Табором», — говорится в сообщении.
Табор находится с визитом на Украине.
Кроме ситуации в Донбассе, стороны обсудили развитие Сил специальных операций на Украине. Американский генерал заявил о поддержке Киева со стороны Вашингтона.
Ранее в Госдепе анонсировали визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.