Чехия поддержала включённых Россией в санкционный список чиновников ЕС

Чехия выразила свою поддержку еврокомиссару по вопросам юстиции Вере Юровой и другим чиновникам ЕС, против которых Россия ввела индивидуальные санкции в рамках ответных мер на санкционные списки Евросоюза.

«Госпожа комиссар опирается на нашу поддержку, как и остальные в этом списке», — цитирует заявление главы чешского МИД Якуба Кулганека сетевое издание denikn.cz.

Чешский министр пообещал, что Евросоюз «будет реагировать на санкции» против Юровой.

Он рассказал, что в Брюсселе проводятся переговоры между представителями государств — членов ЕС по вопросу должной реакции Евросоюза на включение части руководителей сообщества в санкционный список России.

Ожидается, что эта тема подвергнется обсуждению на предстоящем заседании Совета глав МИД стран Евросоюза.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур.