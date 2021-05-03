Чехия поддержала включённых Россией в санкционный список чиновников ЕС

Короткая ссылка
Чехия выразила свою поддержку еврокомиссару по вопросам юстиции Вере Юровой и другим чиновникам ЕС, против которых Россия ввела индивидуальные санкции в рамках ответных мер на санкционные списки Евросоюза.
Чехия поддержала включённых Россией в санкционный список чиновников ЕС
  • Reuters

«Госпожа комиссар опирается на нашу поддержку, как и остальные в этом списке», — цитирует заявление главы чешского МИД Якуба Кулганека сетевое издание denikn.cz.

Чешский министр пообещал, что Евросоюз «будет реагировать на санкции» против Юровой.

Он рассказал, что в Брюсселе проводятся переговоры между представителями государств — членов ЕС по вопросу должной реакции Евросоюза на включение части руководителей сообщества в санкционный список России.

Ожидается, что эта тема подвергнется обсуждению на предстоящем заседании Совета глав МИД стран Евросоюза.

30 апреля МИД России объявил, что на условиях взаимности был закрыт въезд в страну для восьми граждан стран ЕС и представителей евроструктур. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить