Кувейт запретит выезд граждан, которые не получили вакцину от COVID-19

Короткая ссылка
Власти Кувейта запретят с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса.
Кувейт запретит выезд граждан, которые не получили вакцину от COVID-19
  • РИА Новости

«С субботы, 22 мая, будет запрещён выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от коронавируса с помощью вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение правительства Кувейта.

Отмечается, что «исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации».

Сообщается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остаётся в силе.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить