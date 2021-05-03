Кувейт запретит выезд граждан, которые не получили вакцину от COVID-19
- РИА Новости
«С субботы, 22 мая, будет запрещён выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от коронавируса с помощью вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение правительства Кувейта.
Отмечается, что «исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации».
Сообщается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остаётся в силе.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.