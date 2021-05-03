Кувейт запретит выезд граждан, которые не получили вакцину от COVID-19

Власти Кувейта запретят с 22 мая выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса.

«С субботы, 22 мая, будет запрещён выезд за пределы страны для граждан, их спутников из ближайших родственников и домашних работников, если они не были защищены от коронавируса с помощью вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение правительства Кувейта.

Отмечается, что «исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации».

Сообщается, что запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остаётся в силе.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.