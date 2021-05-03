В ЕК разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов
- РИА Новости
«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — цитирует его ТАСС.
Ранее ЕК предложила расширить въезд в страны Евросоюза для тех, кто прошёл полную вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами.
Также в комиссии заявили, что разрешение могут распространить на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.