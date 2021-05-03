В ЕК разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов

Короткая ссылка
Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс заявил, что предложение ЕК разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным иностранным туристам не освобождает этих людей от карантина и необходимости сдавать ПЦР-тесты.
В ЕК разъяснили предложение о въезде в ЕС для вакцинированных туристов
  • РИА Новости

«Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов», — цитирует его ТАСС.

Ранее ЕК предложила расширить въезд в страны Евросоюза для тех, кто прошёл полную вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами.

Также в комиссии заявили, что разрешение могут распространить на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить